Regionale Streik-Demo

In Heilbronn selbstbewusst und lautstark

Am 11.3. prägten gelbe Streikwesten das Stadtbild in Heilbronn: Über 2.500 Kolleginnen und Kollegen aus dem Öffentlichen Dienst beteiligten sich an der Demo und Kundgebung für die Region Heilbronn-Neckar-Franken.

Korrespondenz aus Heilbronn