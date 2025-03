Jetzt mit übersetztem Untertitel in über 100 Sprachen anzusehen

Sie geben wichtige Informationen und eine gute Orientierung in komplizierten Zeiten. Toll, dass sie schnell und unkompliziert in sehr viele Sprachen übersetzt werden können, wie zum Beispiel Arabisch, Chinesisch, Isländisch, Kasachisch, Persisch und Türkisch, Französisch ... .



Wir bitten unsere Leser, das auszuprobieren und breit bekannt zu machen, damit viele davon profitieren können. Besonders freuen wir uns natürlich über Rückmeldungen dazu, wie die Qualität der Übersetzung ist und ob alles gut verständlich ist. Nutzt es, um mit euren vielen migrantischen Freunden tiefer ins Gespräch über die MLPD und ihre wichtigen neuen Einschätzungen zu kommen.



Das Übersetzen geht so: Am unteren Rand rechts gibt es zwei Buttons: Mit dem ersten stellt ihr die Untertitel an, bei einem zweiten Button Einstellungen müsst ihr auf Untertitel gehen und könnt dann eure Sprache auswählen, über die der Untertitel automatisch übersetzt wird.



So können sich noch viel mehr Menschen mit diesen Videos informieren und darüber austauschen.