Kommt zur Pfingststudienfreizeit des REBELL Baden-Württemberg!

Im wunderschönen Naturfreundehaus Blaubeuren bei Ulm haben wir beste Bedingungen, uns das Buch „Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur“ zu erobern. Wir spüren alle, wie kompliziert und schnell die gesellschaftliche Entwicklung geworden ist. Um sich zu orientieren, befreites Denken zu lernen und mit Plan und Perspektive kämpfen zu können, müssen wir uns mit der Frage der Weltanschauung im ganzen Leben befassen. Das Buch behandelt fundiert und anschaulich unter anderem die Rolle der Sozialpädagogik, der heutigen Musik oder die zersetzende Funktion von Sexismus und Drogen in der Gesellschaft.

Aber auch Sport, Natur genießen und Feiern kommen nicht zu kurz! Jede und jeder kann einsteigen und zum Gelingen beitragen, Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Anreise ist am Pfingstmontag, 9. Juni, bis 19 Uhr. Vom Rebellischen Musikfestival fahren wir gemeinsam. Ende ist am Samstag, 14. Juni, nach dem Frühstück. Die Kosten für Übernachtung und Verpflegung betragen 130 Euro. Anmeldungen bitte an rebell-bw@gmx.de