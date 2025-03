„Diese Ereignisse zeigen, dass die Widersprüche zwischen dem US- und dem EU-Imperialismus ein neues Niveau erreichen, auch auf öffentlicher Ebene. Übrigens ist es unwahrscheinlich, dass Selenskyj "plötzlich" aus eigenem Antrieb gehandelt hat: Die Möglichkeit solcher Aktionen war sicherlich mit der EU abgesprochen. Vielleicht wird es in den kommenden Tagen und Wochen neue "mutige" Aktionen von Selenskyj und den Führern der EU in der Entwicklung dieses sich abzeichnenden Konflikts geben.



Außerdem hat die EU bereits öffentlich ihre politische Unterstützung für die Ukraine verstärkt. Offenbar wird dies auch in Form von finanzieller und militärischer Unterstützung geschehen. In der Zwischenzeit bringt der Krieg weiterhin Elend über die Arbeiter, die alles verlieren, sogar ihr Leben. Das normale Leben ganzer Regionen, eines ganzen Landes mit einer Bevölkerung von mehreren zehn Millionen Menschen, ist zerstört.“