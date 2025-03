Morgen kein Subbotnik im Che

Liebe Besucher und Besucherinnen des Jugendzentrum Che in Gelsenkirchen, für den morgigen Samstag, dem 15. März 2025, müssen wir unseren Subbotnik leider absagen. Dafür rufen wir auf, gemeinsam am IG-Metall-Aktionstag in Köln teilzunehmen!

Wir werden dort gemeinsam mit Industriearbeitern aus ganz NRW gegen die angedrohte Vernichtung von zehntausenden Arbeitsplätzen, alleine in NRW, auf die Straße gehen. Aus ganz NRW wird die IG Metall Busse dorthin organisieren, wenn ihr Mitglied in der Gewerkschaft seid, könnt ihr euch dort auch zur gemeinsamen Anreise anmelden. Jedes IG-Metal-Mitglied, kann auch mehrere Bekannte und Freunde zur gemeinsamen Anreise anmelden. Unser Treffpunkt vom REBELL ist um 11:00 Uhr auf der Grünfläche zwischen Deutzer Brücke und Siegburger Straße (gegenüber der Haltestelle der Linie 7 „Deutzer Freiheit“).

Ab 20.00 Uhr ist jeder herzlich eingeladen, zu unserem Billard-Turnier in das Jugendzentrum Che zu kommen und den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen.