Georgien

Neue Qualität der Kampfeinheit in Chiatura

Der Frontalangriff des Bergbaukonzerns Chiatura Manganese Company (CMC) im Zentrum der Manganindustrie Georgiens hatte am 7.3.25 einen neuen Höhepunkt erreicht. 3500 Bergarbeiter wurden per SMS entlassen. Soviel zur Wertschätzung der Arbeiter des Konzerns mit Sitz in den USA. Damit sind nicht nur die Kumpel im Untertagebau angegriffen, sondern die ganze Region mit über 40.000 Einwohnern.

Von einem Korrespondenten