Schiffskollision in der Nordsee: Tanker brennt!

Um 9:48 Uhr Ortszeit ging bei der britischen Küstenwache der Alarm ein: Ein Frachtschiff und ein Tanker sind vor der Küste von Hull, ca. 250 Kilometer nördlich von London, kollidiert. Berichten zu Folge handelt es sich bei dem Tanker um die 183 Meter lange Stena Immaculate unter US-Flagge von knapp 30 000 Bruttoregistertonnen, die auf dem Weg nach Killingholme im Vereinigten Königreich war. Ein Hubschrauber aus Humberside sowie Rettungsboote aus Skegness, Bridlington, Mablethorpe und Cleethorpes werden eingesetzt. Nach Angaben der BBC steht der Öltanker zur Stunde in Flammen. Löscheinheiten sollen ebenfalls vor Ort sein. Über Ursachen und Opfer ist uns aktuell noch nichts bekannt. Die Stena Immaculate ist ein neues Schiff und wurde erst 2017 in Dienst gestellt. Sie war am 27. Februar in Agio Theodoroi, Griechenland, in See gestochen.