Sind die Gewerkschaften maßlos?

Der Verhandlungsführer des Bundesverbandes der Luftsicherheitsunternehmen, Christian Huber, ätzt gegen die kämpferischen Kollegen: "Die nun angesetzten Streikmaßnahmen an dreizehn Flughäfen sind nicht zielführend und unterstreichen lediglich die Maßlosigkeit seitens der Gewerkschaften, mit der wir auch in dieser Verhandlungsrunde wieder einmal konfrontiert werden"



Wie sieht die angeblich maßlose Forderung der Gewerkschaft denn aus? Acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro. Acht Prozent mehr Lohn sind angesichts der hohen Inflation doch das Mindeste! Die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst sind bei staatlichen Institutionen angestellt. Der deutsche Staat hat 2023 eine erneute Rekordsumme an Steuern von 916 Milliarden Euro eingenommen. Das Statistische Bundesamt schätzt, dass die Steuereinnahmen bis 2029 auf 1133 Milliarden Euro steigen werden. Währenddessen der deutsche Staat die Masse der Bevölkerung über die Massensteuern maßlos ausplündert, gesteht er den Beschäftigten im Öffentlichen Dienst bisher keinen einzigen Cent mehr in der Tasche zu.

Viele Steuermilliarden fließen dabei in die nimmersatten Mäuler der Rüstungsindustrie. Allein 1,5 Milliarden Euro sollen aus dem laufenden EU-Haushalt als Subventionen an die Rüstungskonzerne gehen. Nächste Woche soll der abgewählte alte Bundestag noch schnell die größte Aufrüstung Deutschlands durchwinken und Rüstungsausgaben in schwindelerregender Höhe von 800 Milliarden bewilligen. Alles nur, um die imperialistischen Pläne deutscher Monopole umzusetzen.



Währenddessen die Bundesregierung sich mal eben ein neues Sondervermögen, also neue Schulden, verabreichen kann, müssen die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst mit genau dem auskommen, was auf ihrem Konto ist. Und langfristig werden sie zusätzlich für die Abzahlung der Schuldenlasten des Staates zur Kasse gebeten.



Nicht die Forderungen von Ver.di sind maßlos, sondern diese kapitalistische Profitwirtschaft ist es! Daher haben die Kolleginnen und Kollegen von Ver.di unsere volle Unterstützung verdient.