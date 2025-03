Streik befreit!

Die Kundgebung auf dem Malakoffgelände war der Höhepunkt. Es waren da: Reinigungskräfte, Feuerwehr, Stadtgärtnerei, Erzieherinnen, Beschäftigte aus den Krankenhäusern. Alle städtischen und kommunalen Betriebe waren vertreten.

Einhellig war die Parole: 350 Euro für alle! Frank Wernecke, der Vorsitzende von ver.di, hielt eine aufrüttelnde Rede und berichtete aus dem Nähkästchen, wie so Tarifverhandlungen ablaufen. Die kommunalen Arbeitgeber boten an: 0 Tariferhöhung auf drei Jahre. Frank Wernecke betonte: „Wir sitzen am längeren Hebel und wir können noch eine Schippe drauflegen.“ Das begeisterte alle Anwesenden. Am Freitag wird wieder verhandelt. Wir sind alle sehr gespannt, was dabei herauskommt.