Union und SPD verkünden Einigung mit Grünen-Fraktion

Plötzlich, welch Wunder, ist die viel beschworene Schuldenbremse obsolet und nach dem letzten 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr wird, oh welch Wunder, ein Sondervermögen von über einer Billion Euro, nach oben offen, von den schwarz-roten Darstellern in wiederholter "Kriegsertüchtigungseinheit" eingefordert. Im nächsten Akt wird ein Bundestag aktiviert, den das Publikum am 23. Februar in seiner politischen Zusammensetzung abgewählt hat, nur um die alten parlamentarischen Mehrheiten für eine Programm-/Grundgesetzänderung schnell noch nutzen zu können.



Merz & Co verfahren nach dem Motto: "Was kümmern uns unsere Wahlversprechen und was scheren uns rechtliche und demokratische Bedenken". Im folgenden Akt wird ein Spektakel im Bundestag aufgeführt, wo selbst grüne Akteure besonders wortgewaltig gegen den Kanzler im Wartestand sowie dessen Sondervermögen agieren. Schon ist hier und da in den Medien von der Absetzung des schwarzen Regisseurs die Rede. Aber weit gefehlt, denn hinter den Kulissen wurden die Strippen gezogen und mit Geld, was gar nicht in der Theater-/Staatskasse vorhanden ist, die grünen Statisten als gewissenlose Claqueure gekauft. Getreu ihren Vorbildern Ebert, Noske & Co träumen Darsteller im roten Soldatenrock von neuer deutscher Macht und Grünbetuchte der Firma Fischer und Beck wollen sie dabei noch übertrumpfen.



Welch ein gewaltiges Spektakel, und die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer staunen mit offenem Munde. Nach dem Fall des Vorhanges werden einige sich verwundert die Augen reibend, auch geblendet von dem Kriegskredite lobenden Stück, nach Hause gehen und sich vielleicht fragen: "Wie soll ich die steigenden Kosten für Miete, Kita, Schule und Bildung, Lebensunterhalt, Tarife bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, Krankheits- und Pflegekosten, Inflation ... bewältigen?" Vielleicht heißt dann das nächste Stück: "Wacht auf, Verdammte dieser Erde!" oder "Völker, hört die Signale!".