Von Thüringen bis nach Georgien

Dort findet gerade der bedeutendste Bergarbeiterkampf in Europa statt, nachdem 3500 Bergleute (per SMS!) gekündigt wurden. Dass dort ein Kampf stattfindet, war für die meisten von uns neu.

500 Milliarden Sondervermögen, massive Aufrüstung in Deutschland. Haben wir da nicht wichtigeres zu tun? Kriege verhindert man nicht mit Nationalstolz und Patriotismus. Dafür brauchen die Völker das Gefühl, dass sie gemeinsam eine stärkere Kraft sind. Auch in Georgien hat die Verbindung zu den deutschen Bergleuten und der internationalen Bergarbeiterbewegung den Ausschlag gegeben, dass sich die kämpferische Richtung durchsetzen konnte. Wenn uns weltweit Bergleute mit ihren Ideen, ihren Spenden, ihrem persönlichen Einsatz zur Seite stehen. Wer soll uns dann aufhalten?

Wir nutzten einen Powerpoint-Vortrag, den MLPD und Kumpel für AUF nach einer Georgien-Reise anfertigten. Mittlerweile überschlagen sich die Ereignisse. Erfreulich war, dass einige die Stadt Chiatura durch ihre weltweit einzigartigen Seilbahnen schon kannten. So brachte eine Teilnehmerin Video-Schnipsel von der Stadt und der Arbeit der Bergleute mit. Das machte den Vortrag um einiges lebendiger. Teilweise waren wir empört über die Arbeitsbedingungen.

Für die Spendensammlung versuchten wir uns an selbstgemachtem georgischen Essen, mit unterschiedlichem Erfolg. Trotzdem kamen 120 € an Spenden zusammen, die zu 100 Prozent an die Initiativgruppe der Bergleute in Georgien gehen.

Ein Abend zum Nachahmen empfohlen!

Hier das Rezept für georgische Teigtaschen: www.nationalgerichtrezepte.de/nationalgericht-georgien-khinkali-rezept

Hier das Spendenkonto für die Spendenkampagne für die kämpfenden georgischen Bergleute und ihre Familien: Solidarität International e.V., IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84, Stichwort Bergarbeitersolidarität Georgien.



Glück Auf!