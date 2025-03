Werftarbeiter: Streikaktionen für wirkliche Lohnerhöhungen

Heute wird in Grönland gewählt. Es ist die 15. Wahl des Inatsisartut, des grönländischen Parlaments mit Sitz in Nuuk. Letzten Prognosen vor der Wahl sehen die reformistische Inuit Ataqatigiit (grönländisch für „Gemeinschaft der Menschen“) weiterhin als stärkste Partei, gefolgt von der sozialdemokratischen Siumut („Vorwärts“). Die Wahlen im Land werden von den Expansionsplänen des faschistischen US-Präsidenten Donald Trump überschattet, der sich die autonome Region Dänemarks wegen ihrer strategischen Lage und reicher Bodenschätze aneignen will. Das hat die separatistischen Parteien Qulleq (grönländisch für „Tranlampe“) und Naleraq (grönländisch für „Peilmarke“ oder „Orientierungspunkt“) scheinbar gestärkt. Allerdings will keine der grönländischen Parteien einen Anschluss an die USA – Umfragen in der Bevölkerung zeigen ebenfalls, dass so gut wie keiner der rund 56 500 Einwohner so etwas möchte. Grönland entspricht von der Größe her ungefähr Saudi-Arabien.