750. Montagsdemo am 24. März

Wer hätte damit gerechnet, dass es so viele Demojahre braucht! Noch sind wir nicht am Ziel, aber die Projektbetreiber sind mit jedem Tag, an dem der propagierte 'definitive Eröffnungstermin' angeblich naht, mehr unter Druck. Die dramatischen Achillesfersen werden nur noch dröhnend beschwiegen, von der Tiefbahnhofsleistung ist nichts mehr zu hören, ebenso wenig von Brandschutzkonzepten. DB-Vorstand Berthold Huber deutet im SWR-Gespräch schon an, dass Ende 2026 "vielleicht" ein Zug fahren könnte. Sprich: dem letzten wird der nächste Offenbarungseid folgen.



Gegenüber so viel peinlicher Realitätsverweigerung haben wir allen Grund, unseren Protest am kommenden Montag, bei der 750. Montagsdemo, selbstbewusst auf die Straße zu tragen - unterstützt von unseren Rednern Jürgen Resch (DUH), Markus Wissen (Autor "Kapitalismus am Limit") und Volker Lösch. Sie wissen auch die Bedeutung von Bewegungen, wie unserer, in schwierigen Zeiten einzuordnen und werden musikalisch begleitet von Wilma Heuken (Akkordeon / Gesang) und Bernd Köhler (Gitarre / Gesang). Moderation: Johanna Tiarks.

Zur 750. Montagsdemo gibt es hier einen tollen Videoclip.

Hier gibt es den Flyer zur Demo und zu einer Podiumsdiskussion im Anschluss