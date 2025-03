Am 6. April: Auf nach Frankfurt-Griesheim!

(Am 14. März wurde auf Rote Fahne News bereits die Einladung von der Webseite der Internationalen Auromobilarbeiterkoordination veröffentlicht: Einladung zum bundesweiten Delegiertentreffen der Internationalen Automobilarbeiterkoordination)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Ford-Konzern hat angekündigt, nicht mehr für die Ford-Werke in Deutschland zu bürgen. Damit wird die Zukunft der Werke infrage gestellt. Über 5000 Kolleginnen und Kollegen waren in Köln mit Demonstrationszügen zur Betriebsversammlung gezogen, haben in ihrer Wut die Werkleitung ausgebuht, nicht zu Wort kommen lassen. In Gesprächen äußerten Kolleginnen und Kollegen immer wieder, dass jetzt „richtig gestreikt“ werden muss, und zwar sofort. Schon bei VW im Dezember haben 100 000 Arbeiter Front gemacht gegen die Pläne des VW-Konzerns. Organisieren wir uns gegen die weltweite Vernichtungsschlacht der Auto- und Zulieferkonzerne auf dem Rücken der Beschäftigten!



Wir unterstützen die Ver.di-Kolleginnen und -Kollegen im Kampf für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Der Protest der Metaller am 15. März gegen die neue Regierung, die Milliarden den Konzernen in den Rachen werfen und die Lasten auf uns abwälzen will wie mit längeren Arbeitszeiten, darf keine Eintagsfliege bleiben.



Das bundesweite Delegiertentreffen wird die Erfahrungen in den Kämpfen auswerten und für die Intensivierung der internationalistischen Kleinarbeit mobilisieren. Schließlich ist dieses Treffen eine direkte Vorbereitung für die 3. Internationale Automobilarbeiterkonferenz (IAC) in Pune / Indien im November 2025. Internationalismus statt Nationalismus und Konkurrenzdenken ist angesagt! Trefft euch zur Vorbereitung des bundesweiten Delegiertentreffens mit euren Trägergruppen. Macht Vorschläge, wie wir uns noch besser international aufstellen können, massenhaft Automobilarbeiter aus vielen Ländern gewinnen, die Spendensammlung organisieren und viele neue Mitstreiter gewinnen.



Wie in der Geschäftsordnung steht, können größere Gruppen für das bundesweite Delegiertentreffen zwei Delegierte wählen, kleine (bis sechs Aktive) einen. Macht Vorschläge für die fünf Delegierten und zwei Ersatzdelegierten aus Deutschland für die 3. IAC. Wir weisen darauf hin, dass die Vorgeschlagenen die Zustimmung der Trägergruppe brauchen. Wir freuen uns, wenn viele Kolleginnen und Kollegen vom Ort mitkommen, auch wenn sie nicht Delegierte sind. Sie haben Rederecht und bereichern die Diskussion.

Bitte bringt auch eure Transparente und kulturelle Beiträge mit.