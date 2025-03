Arbeitskonferenz zur Vorbereitung eines internationalen Umweltratschlags 2026

Als Fortsetzung und Weiterentwicklung der Strategiedebatte, zur besseren nationalen und internationalen Koordinierung der Kämpfe wurden internationale umweltpolitische Ratschläge beschlossen. Mit einem Aufruf und der Arbeitskonferenz organisiert die gewählte überparteiliche Koordinierungsgruppe den demokratischen Prozess der internationalen Vorbereitung einer Konferenz im Jahr 2026.

Die Leugnung der Umweltkrise und Attacken auf erkämpfte Umweltschutzmaßnahmen durch reaktionäre Kräfte und weltweite faschistische Netzwerke, die immer offenere Weltkriegsvorbereitung sind neue Herausforderungen. Die Zusammenarbeit von Umwelt- und antifaschistischer Bewegung und die Suche nach einer gesellschaftlichen Lösung der Umweltfrage wächst. Gute Voraussetzungen für eine breite Teilnahme.

Die MLPD unterstützt die Arbeitskonferenz und wirbt intensiv in Betrieben, Gewerkschaften, in Wohngebieten und an Universitäten. dazu gehört die Ansprache bisheriger Initiatoren, Referenten, Redner und Aktivisten der Strategiekonferenz, aber auch neue Kräfte, die durch die Zusammenarbeit in den letzten Monaten kennengelernt wurden. Viele Organisationen werden sich als Träger und Multiplikatoren engagieren, ihre Kontakte mobilisieren und den internationalen Umweltratschlag zu ihrer Sache machen. Über Korrespondenzen dazu freut sich die Redaktion.

In dem Aufruf der überparteilichen Koordinierungsgruppe zum International Environmental Council 2026 heißt es:

Wer sind unsere Freunde?

Nur gemeinsam werden die Arbeiterbewegung und die Umweltbewegung – national und international – erfolgreich sein. Sie bereichern sich gegenseitig, lernen voneinander und können so synergistische Effekte erzielen. Umwelt- und Naturschutz, soziale Gerechtigkeit und das Anliegen der Klimagerechtigkeit (das heißt die Verursacher bezahlen) gehören zusammen. Deshalb setzen wir uns neben dem Umweltschutz für soziale Rechte, Recht auf Streik, sichere Arbeitsplätze und eine Umverteilung der Vermögen ein. Die Verursacher der Umweltkatastrophe sollen für die Schäden aufkommen.

Für soziale Rechte, Arbeitsplätze und Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit – auf Kosten der Profite! Für das Recht auf Streik! Wir brauchen ein großes Bündnis all jener, die die Menschheit retten wollen – einschließlich der Frauen-, Friedens-, Flüchtlings- und Jugendbewegung.

Wer sind unsere Gegner?

Alle, die uns und die Welt sehenden Auges vor die Wand fahren. Den Focus werden wir auf die internationalen Großkonzerne und ihre Regierungen richten, die geleitet sind von Profit- und Machtinteressen. Wir fordern einen konsequenten und radikalen Umweltschutz und wirksame, konkrete Sofort- und Schutzmaßnahmen. Wir richten uns gegen jede Form der Leugnung der dramatischen Entwicklung der menschengemachten Umweltkatastrophe unter anderem durch die AFD, die Verzögerung wirksamer Klimaschutzmaßnahmen und jegliche Art des „Greenwashings“. Wir protestieren gegen die global zunehmende Repression gegen Umweltaktivistinnen und -aktivisten.

Diskutieren wir eindringlich und überzeugend mit Menschen, die davon beeinflusst sind. Antifaschistische Bewegung und Umweltbewegung gehören eng zusammen.

Was sind unsere Perspektiven, welche Gesellschaftsformen brauchen wir?

Die Umweltbewegung braucht Optimismus und positive Zukunftsvisionen einer lebenswerten Zukunft in Einheit mit der Natur – frei von Ausbeutung und Unterdrückung!

Ein wichtiges Ergebnis der Konferenz war die Wahl einer überparteilichen Koordinierungsgruppe. Sie hat die Aufgabe, einen demokratischen Entscheidungsprozess über eine Folgekonferenz und deren internationale Vorbereitung zu organisieren.

In diesem Sinne rufen wir auf:

Unterstützt die Vorbereitung eines International Environmental Council 2026!

Nehmt an der Vorbereitungskonferenz teil! Beteiligt euch an der erweiterten Koordinierungsgruppe! Macht bis dahin Vorschläge für Land und Ort des International Environmental Council 2026!





Hier der Aufruf zum International Environmental Council 2026! (pdf)