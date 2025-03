Auch der Bundesrat stimmt dem Milliarden-Schuldenpaket zu

Am Dienstag, dem 11. März, begannen fast 400 Müllwerker der Stadt Birmingham in England einen unbefristeten Streik. Inzwischen stapelt sich der Müll in den Straßen und die Rattenplage hat sich zugespitzt. Die Gewerkschaft United erklärte, der von der Labour-Partei geführte Stadtrat könne den Konflikt beenden, "indem er sich bereit erklärt, einen angemessenen Lohn zu zahlen". Auch Verhandlungen am gestrigen Donnerstag führten nicht zu einer Einigung. Die Müllstreiks folgten auf die Entscheidung des Gemeinderats zur Herabstufung von Gesundheits- und Sicherheitsaufgaben. Laut der Gewerkschaft United bedeutet dies für betroffene Mitarbeiter eine Kürzung um bis zu 8.000 Pfund.