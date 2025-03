Bogota: Hunderttausende fordern Arbeitsreform

Am vergangenen Wochenende haben die IKEA-Beschäftigten in Italien einen landesweiten 24-stündigen Streik durchgeführt, an dem sich nach Angaben der Gewerkschaften in einigen Filialen mehr als 80 Prozent der Beschäftigten beteiligten. Im Rahmen des Streiks, zu dem die Gewerkschaften FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL und UILTUCS aufgerufen hatten, legten Tausende von Beschäftigten am 15. März die Arbeit nieder und brachten den Betrieb in mehreren Einrichtungshäusern zum Stillstand. In den IKEA Einrichtungshäusern in Carugate (Mailand), Anagnina (Rom) und Afragola (Neapel) fanden große Proteste statt, an denen Hunderte von Demonstranten teilnahmen und faire Löhne und bessere Arbeitsbedingungen forderten. Der Streik war Teil einer eskalierenden Kampagne, mit der IKEA dazu gedrängt werden soll, den abgelaufenen Tarifvertrag zu erneuern, der seit 2018 in der Schwebe ist. Trotz 18-monatiger Verhandlungen hat sich IKEA nach Angaben der Gewerkschaften geweigert, sich auf sinnvolle Gespräche einzulassen, und hat zentrale Forderungen abgelehnt.