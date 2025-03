Corona-Ursprung wird zum Thema psychologischer Kriegsvorbereitung

Die Rote Fahne war damals die einzige deutsche Zeitung, die bereits im Frühjahr 2020 die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Recherche veröffentlichte und von „erdrückenden Indizien für einen künstlichen Ursprung von CoV-2“ sprach. Dr. W. Mast wandte sich am 15. März 2020 an den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts mit konkreten Hinweisen auf die besorgniserregenden Publikationen zur Gain-of-funktion-Forschung (GoF) mit Corona-Viren. (Der denkwürdige Briefwechsel ist dokumentiert in dem Buch „Covid-19 – neuartig, gefährlich, besiegbar“ von Dr. Bittel, Mast und Wagner auf S. 52 ff., das inzwischen in 4. Auflage erschienen ist).

In einem Interview sagte der Virologe Alexander Kekulé (früherer Berater der Bundesregierung), dass Wissenschaftler sehr früh an einen Laborunfall gedacht haben – selbst die führende chinesische Virologin Shi Zheng-Li (t-online-Interview vom 16.3.24, "dilettantische Arbeit des BND").

Chinesische Behörden und einige Virologen haben das rasch als Verschwörungstheorie abgetan – so auch C. Drosten, P. Dasczak u.a. in einer Stellungnahme in der bekannten Wissenschaftszeitung Lancet. Peter Dasczak hatte eine Schlüsselstellung in der Zusammenarbeit von US-amerikanischen und chinesischen Gain-of-function-Forschern.

Mit dem Machtantritt der faschistischen Trump-Regierung in den USA wird die Frage zunehmend ein Thema der psychologischen Kriegsführung – ein gefährliches Manöver auch für die US-Regierung.

Bei der GoF werden natürliche Krankheitserreger durch genetische Manipulation maximal ansteckend und gefährlich gemacht. Sie wird damit begründet, damit das Potential gefährlicher Krankheitserreger zu erforschen. Der Übergang zu einer Biowaffenforschung ist fließend...