Drei Abgeordnete aus verschiedenen Bundestagsfraktionen stimmten jedoch dagegen: Jan Dieren (SPD), Mario Czaja (CDU) und Canan Bayram (Grüne). Einige andere Abgeordnete enthielten sich der Stimme oder fehlten aus Krankheitsgründen im Bundestag. Das geht aus einer nach der namentlichen Abstimmung vom Bundestag veröffentlichten Liste hervor.



Diese Abgeordneten haben "Tacheles" geredet, jedoch keine Schlussfolgerungen aus ihrer Mitgliedschaft in den bürgerlichen Parteien gezogen. Es wäre zu erwarten, dass diese Abgeordneten zumindest aus ihren bisherigen Parteien austreten! Gleichzeitig ist dringend vor der AfD zu warnen, die mit ihrem Beschluss der Ablehnung des Sondervermögens angeblich für den Frieden in der Ukraine ist. Die AfD ist keine Friedenspartei, da sie andere Kriegsschauplätze wie aktuell den erneuten Angriff von Israel auf den Gazastreifen völlig ignoriert oder sogar noch aufseiten dieser faschistoiden Regime steht!



Die AfD ist absolut gegen die erneuerbaren Energien (Weidel erklärte in der Wahlwerbung, sämtliche Windräder niederzureißen) und strebt an, mit Moskau wieder Handelsbeziehungen über die Lieferung von fossilen Brennstoffen zu erreichen! Gleichzeitig ist die AfD für die Einführung der Wehrpflicht in Deutschland und die Aufrüstung der Bundeswehr!