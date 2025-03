Frauentanz am 29. März im Bistro der Horster Mitte

Für Musik sorgt der Gitarrist, Sänger und DJ Daniel Grillo. Frauen aller Altersgruppen sind herzlich eingeladen, das Tanzbein zu schwingen. Es wird ein Abend voller Lebensfreude, Frauenpower, Zuversicht und Solidarität, was gerade auch in diesen schweren und herausfordernden Zeiten unerlässlich ist.



Der Frauentanz-Abend findet am Samstag, 29. März, von 18 Uhr bis 23 Uhr, im Bistro der Horster Mitte, Schmalhorststraße 1a, 45899 Gelsenkirchen statt. Der Eintritt beträgt 12,50 Euro, inklusive eines Glases Sekt. Eine Neuerung dieses Jahr ist ein selbstorganisiertes Mitbringbuffet.



Eintrittskarten sind in der Arztpraxis Wagner, Schmalhorststraße 1c, 45899 Gelsenkirchen, mittwochs um 12.30 Uhr im Anschluss an die Rückengymnastik im Bistro der Horster Mitte, bei Courage Gelsenkirchen, Essen und Herne und an der Abendkasse erhältlich.

Hier gib es den Flyer zur Veranstaltung