Für wirkliche Demokratie kämpfen: Eine Stimme von den Protesten in Belgrad

Die Proteste gewannen nach dem tragischen Einsturz der renovierten Überdachung eines Bahnhofs in Novi Sad am 1. November 2024, bei dem 15 Menschen starben und zwei schwer verletzt wurden, an Dynamik. Während die Bürger trauerten, konzentrierte sich die Regierung darauf, ihr Ansehen zu bewahren und sich von der Tragödie zu distanzieren. Weitere Beweise ergaben, dass die Renovierung schlecht ausgeführt worden war und das Gebäude keine Betriebsgenehmigung besaß. Dies schürte die öffentliche Empörung und veranlasste die Studenten, ihre Fakultäten zu blockieren und friedliche Proteste zu organisieren, obwohl die Regierung versuchte, den Vorfall herunterzuspielen.

Die Regierungspartei kontrolliert die meisten Fernsehsender des Landes und verbreitet über sie ihre Sichtweise aggressiv und will die Stimmen der Opposition übertönen. Mit Propaganda und finanziellen Anreizen versucht sie, die Demonstranten als vom Ausland bezahlte Schauspieler darzustellen und die Massen weiter zu spalten.

Die Studenten haben vier Hauptforderungen, die nicht erfüllt werden, da ihre Erfüllung die Korruption der Regierung aufdecken und zu strafrechtlichen Anklagen gegen führende Parteimitglieder führen würde. Trotzdem gehen die Proteste weiter. Die jüngsten fanden in Belgrad statt, nachdem die Studenten nach Novi Sad und Niš marschiert waren, um das Bewusstsein für ihre Anliegen zu stärken. Während eines 15-minütigen stillen Gedenkens an die Opfer setzte die Regierung eine Schallkanone ein, die viele Menschen verletzte und ihre Bereitschaft zeigte, die Bürger zu gefährden, um an der Macht festzuhalten.

Trotz der Bemühungen, die Proteste zu unterdrücken, wachen die Bürger auf und die Veränderung kommt. Das serbische Volk braucht internationale Unterstützung, und ich stehe an der Seite aller Nationen, die für wirkliche Demokratie kämpfen.

Weitere Informationen über die Bewegung und über ihre Forderungen gibt es auf dieser Unterstützungsseite in deutscher Sprache, über die man auch Spenden senden kann.

Solidaritätserklärung an Doroteja und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter können über die Adresse der Redaktion weiter geleitet werden.