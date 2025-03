Gefährlicher Drohnenangriff auf russischen Atombomber-Stützpunkt

Der Atombomber-Stützpunkt Engels ist einer der größten seiner Art in Russland. Dort sind strategische Nuklear- Langstreckenbomber vom Typ Tupolew stationiert.

Militärexperten warnen schon länger davor, solche Stützpunkte anzugreifen. Ein solcher Angriff könnte Mechanismen aktivieren, die zu einem Atomwaffenschlag führen können. Zur Zeit werden dort Bewohner dieser Region evakuiert, was immer das zu bedeuten hat. Immerhin eine Stadt / Region mit 200.000 Einwohnern. Gleichzeitig bezeichnet Russland die EU als Kriegspartei.

Am Dienstag, dem 18. März 2025, beschloss der deutsche Bundestag mit Zweidrittelmehrheit und Hilfe der abgewählten Regierungskoalition in Berlin ein unfassbares Aufrüstungsprogramm. Ein Investitionsprogramm in Höhe von 400-500 Milliarden Euro, um die marode Infrastruktur in Deutschland zu beheben. Straßen, Brücken, Schienenwege werden an erster Stelle genannt. Auch dabei geht es zum Teil um militärische Aufrüstung.

Das Aufrüstungsvolumen könnte in den nächsten zehn Jahren eine Billion Euro und mehr betragen. Gleichzeitig wird der größte Angriff seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland auf unser Sozialsystem geplant. Hunderte Milliarden will die EU zusätzlich für Rüstung ausgeben.

Das bedeutet Krieg! Die "Koalition der wahnsinnigen Kriegstreiber" muss von einem breiten Bündnis der friedliebenden und demokratischen Kräfte in Deutschland und Europa gestoppt werden. Waffenstillstand sofort! Die Waffen nieder! Aufstehen jetzt!