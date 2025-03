Heute 16.30 Uhr Gaza-Solidaritätsdemo

Am 15. März protestierten in Grönlands Hauptstadt Nuuk hunderte Menschen gegen US-Präsident Trump. Sie schwenkten die grönländische Flagge und hielten Schilder mit Botschaften wie "Respektiert die Souveränität Grönlands", "Wir sind nicht käuflich" und "Make America Go Away" - eine Anspielung auf Trumps Wahlkampfslogan "Make America Great Again". Auch in anderen Städten der Insel fanden Kundgebungen statt. Die strategisch wichtige arktische Insel hat nur 57.000 Einwohner und ist ein selbstverwaltetes Gebiet Dänemarks. Die Gesetzgeber in Grönland haben sich vehement gegen Trumps Pläne ausgesprochen, die Insel zu einem Teil der USA zu machen. Am Freitag gaben die Vorsitzenden der fünf Parteien im grönländischen Parlament eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie Trumps Äußerungen zurückwiesen.