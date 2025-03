Imamoglu als Bürgermeister von Istanbul suspendiert

In Denver, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Colorado, versammelten sich am Donnerstag, dem 20. März, vor dem Colorado State Capitol mehr als 4.000 Lehrer, Eltern und Schüler, um mehr Mittel für die öffentlichen Schulen zu fordern. Weil der Bundesstaat mit mehr als 1 Mrd. US-Dollar Defizit zu kämpfen hat, sehen sie die öffentliche Bildung bedroht. Viele Demonstrantinnen und Demonstranten in roten Hemden und Pullovern mit der Aufschrift "Red for Ed" trugen selbstgemachte Schilder mit Aufschriften über zu große Klassen und unzureichende Ausstattung der öffentlichen Schulen. Sie riefen Sprechchöre "Keine weiteren Kürzungen" und demonstrierten anschließend durch die Straßen. Die Colorado Education Association, die größte Lehrergewerkschaft des Bundesstaates, organisierte den "No More Cuts"-Protest im gesamten Bundesstaat - alle öffentlichen Schulen blieben am Donnerstag geschlossen.