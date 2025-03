"Indonesiens Völkermord 1965: Deutschlands unbekannter Krieg gegen den Kommunismus"

Mindestens 500.000 fortschrittliche Indonesier, Schätzungen reichen bis zu 3 Mio., wurden bestialisch ermorden. Das erklärte Ziel: Die Vernichtung der KP Indonesiens mit damals 3,5 Mio. Mitgliedern. Der Film zeigt, dass Indonesien ein Zufluchtsort von nach dem Zweiten Weltkrieg aus Deutschland geflohener Faschisten gewesen ist. Eine aktive Rolle im Mordgeschehen spielte der Hitler-Geheimdienstler und Begründer des westdeutschen "BND" Reinhard Gehlen. Der Film deckt anhand von Originaldokumenten die Rolle der westdeutschen Regierung auf. Indonesische Offiziere wurden bereits Jahre vor dem Putsch in den USA und auch in Deutschland ausgebildet. Außerdem wurden während des Militärputschs inoffizielle Millionen-Kredite und G3-Gewehre zur Durchführung der Pogrome geliefert. Die CIA und der britische MI6 lieferten die Listen der zu exekutierenden Personen.



Diese Ereignisse werden durch den Film "The act of killing" von Joshua Oppenheimer und den Film "Shadow play" den Solidarität International (SI) in deutscher Lizenz auf seinem YouTube-Kanal präsentiert, genau so bestätigt, wie durch das sehr empfehlenswerte Buch "Die Jakarta Methode" des US-Journalisten Vincent Bevins.



Bis heute leugnet die Bundesregierung ihre Verantwortung und die von der indonesischen Regierung versprochene Aufklärung der Ereignisse nach dem 30. September 1965 hat sich mit dem Erlass neuer antikommunistischer Gesetze sogar in ihr Gegenteil verändert. So demonstrieren auch heute wieder Zehntausende der neuen Bewegung "Indonesia Gelap - Dunkles Indonesien" gegen den neuen indonesischen Staatspräsidenten Prabowo Subjanto, einen führenden General der Suharto-Diktatur.

