Internationalistisches Bündnis Essen

Inhaftierung von Antifaschisten im Jahr 2019 war rechtswidrig

"So lange Faschisten Mordanschläge verüben und von der Polizei geschützt werden, so lange werden wir dagegen protestieren und nehmen unser Recht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit wahr." Dies war (und ist) die klare Position des Internationalistischen Bündnisses Essen, von Essen steht AUF, der MLPD und weiterer antifaschistischer Kräfte am 19. Dezember 2019 - und heute.