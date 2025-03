Israel bricht Waffenstillstand!

Nach jüngsten Angaben des palästinensischen Zivilschutzes im Gazastreifen wurden bei den Angriffen mindestens 121 Menschen getötet. Nach Angaben der Hamas wurde auch der Regierungschef der Palästinenserorganisation im Gazastreifen, Essam al-Dalis, mit seiner Familie getötet. Unter den Toten seien noch weitere ranghohe Amtsträger. Das Medienbüro der Hamas spricht mittlerweile von 200 Toten.

„Israel wird von nun an mit zunehmender militärischer Stärke gegen die Hamas vorgehen“, hieß es in der Mitteilung von Netanjahus Büro. Die israelische Armee erklärte, „umfangreiche Angriffe auf Terrorziele der Hamas-Terrororganisation im Gazastreifen“ auszuführen. Als Begründung für die massiven Luftangriffe muss „die wiederholte Weigerung der Hamas, unsere Geiseln freizulassen“ herhalten. Zuvor hatte Israel bereits die Einfuhr von Hilfsgütern und Strom in den Gazastreifen gestoppt.

Israel habe sich mit der Regierung von US-Präsident Donald Trump und dem Weißen Haus „vor seinen Angriffen heute Nacht beraten“, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, am Montag (Ortszeit) dem Sender Fox News. Laut Wallstreet Journal hat sich Israel von Trump persönlich „grünes Licht“ für die Angriffe geholt. Leavitt selbst stellte bei Fox News auch eine Verbindung zu den US-Angriffen auf die Huthi im Jemen her und zum Iran: „Wie Präsident Trump deutlich gemacht hat, werden die Hamas, die Huthi, der Iran und all jene, die nicht nur Israel, sondern auch die Vereinigten Staaten von Amerika terrorisieren wollen, einen Preis zu zahlen haben – die Hölle wird losbrechen.“

In derselben Nacht setzten die USA ihre heftigen Angriffe auf die Huthi im Jemen fort, wie das US-Regionalkommando Centcom mitteilte. Als "Friedenspräsident in die Geschichte eingehen", wie es die Bundessprecher der AfD in ihrer Gratulation an Trump nach dessen Wahl am 6. November vergangenen Jahres prophezeiten, wird er jedenfalls nicht – auch unter seinem Regime ist die USA der Hauptkriegstreiber in der Welt. Dass der Nahost-Krieg sich auf die ganze Region ausbreitet, wird durch seine Politik aktiv voran getrieben.