Lehrer streiken gegen Rentenpläne

In allen Gebieten des Landes halten die Proteste an gegen die sich verschärfende wirtschaftliche und soziale Lage. So protestierten am vergangenen Sonntag in Mazandaran Rentner der Stahlindustrie gegen ihre unzureichenden Renten. Am Montag protestierten Lehrer in der Hauptstadt Teheran gegen die Weigerung, ihnen Arbeitsverträge zu geben. In zahlreichen Städten forderten Rentner der Telekommunikationsgesellschaft die Regierung auf, das Gesetz zur Anpassung der Renten an die Inflation umzusetzen.