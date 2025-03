Lockdown-Maßnahmen verhinderten erstmal ungehinderte Ausbreitung der Infektion

Richtig ist es, Impfschäden gründlich zu erforschen und nach den besten Therapien zu suchen. Richtig auch unbedingt, die Forschung nach optimalen Impfstoffen zu intensivieren. Aber pauschale Impfgegnerschaft ist keine "Aufarbeitung".

Dr. Günther Bittel schreibt in einem Artikel vom Februar 2025:

"Trotz Vorbereitungsmanövern auf eine zu erwartende Pandemie mit einem „Modi-SARS“-Erreger war die Bundesregierung real nicht vorbereitet[2]. Es gab keine Vorräte an Masken, Schutzkleidung, Desinfektionsmittel. Zuerst wurde die Pandemie verharmlost, dann wurde auf Geheiß des damaligen Innenminister Seehofer gezielt Angst und Panik unter der Bevölkerung geschürt, um die drastischen Freiheitseinschränkungen in der Bevölkerung durchzusetzen. Nie eingeschränkt wurde die industrielle Produktion und Logistik der führenden Monopolkonzerne. Es gab nie einen wirklichen Lockdown! In der Anfangsphase der Pandemie hätte ein solcher über 2-3 Wochen in Verbindung mit den – leider fehlenden(!) – Hygienemaßnahmen die Pandemie stoppen können. Dazu hätten dies Maßnahmen aber auch weltweit einheitlich stattfinden müssen. Die faschistischen Freunde der AfD wie Bolsonaro in Brasilien oder Trump in den USA verweigerten alle Schutzmaßnahmen und schwurbelten über die Harmlosigkeit der durch SARS-CoV2 angeblich nur „leichten Grippe“. Sie haben Millionen Tote auf dem Gewissen und laufen trotzdem noch frei herum. Nachdem die faschistoide chinesische Regierung über lange Zeit Millionen von Menschen teils mit zugenagelten Türen in der eigenen Wohnung oder den Fabriken einsperrten, wechselte die chinesische Führung - auch unter dem Eindruck von Arbeiter-Revolten - ihren Kurs radikal und ließ die Infektionswelle ungebremst durchs Land laufen – mit der Konsequenz von Hunderttausenden Toten! Dieses chaotische Desaster hätte es in einem wirklich sozialistischen Staat mit Sicherheit nicht gegeben!"