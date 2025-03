London: 50.000 fordern Ende der Waffenlieferungen an Israel

Am Samstag den 15. März organisierte die britische Palestine Coalition in London ihren 25. Marsch seit Oktober 2023 für ein sofortiges Ende des Gazakrieges. Rund 50.000 Menschen forderten ein Ende des Völkermords in Gaza und den Stopp der britischen Waffenlieferungen an Israel. Inzwischen stehen die Demonstrationen des Bündnisses aus Stop the War Coalition und Palestinian Solidarity Campaign unter massivem Druck des Staatsapparates, mit starken Einschränkungen bei Demonstrationszeit und Demonstrationsroute.