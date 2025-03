USA

Mehr als 40 Tornados – Hunderte Brände wüteten

Das apokalyptische Szenario, das sich in den letzten Tagen in Teilen der USA darbot, ist ein weiterer Beweis für die fortschreitende globale Klimakatastrophe. Vor allem in den US-Bundesstaaten Missouri und Oklahoma haben in den vergangenen Tagen mehr als 40 Tornados gewütet, Teile der Staaten verwüstet und mindestens 34 Menschen getötet. Die Wirbelstürme hatten eine so bisher kaum bekannte Wucht: Häuser wurden in Stücke gerissen, Autos flogen wie Spielzeuge durch die Luft!

Von ffz