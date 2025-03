Newroz piroz be - Herzliche Glückwünsche zu Newroz

Mit einer kurzen Darlegung von Newroz (übersetzt: neuer Tag) seit Jahrhunderten als Fest des Widerstands und der Befreiung wurden wir begrüßt. Neben zahlreichen kurdischen Freundinnen und Freunden waren diesmal auch Vertreter von mehreren fortschrittlichen und demokratischen Vereinen aus Köln gekommen. Von den politischen Parteien, die auch eingeladen waren, waren die SPD, die Partei Die Linke und die MLPD vertreten.

Adnan als Sprecher der kurdischen Gemeinde stellte mit einer interessanten selbst erstellten Bildpräsentation die gemeinsame Geschichte der Völker des Zweistromlandes als Wiege der Zivilastion dar. Deutlich wurde, wie mit der Herausbildung des Imperialismus die Spaltung und Unterdrückung im Interesse der verschiedenen Imperialisten organisiert wurde. Insbesondere die Rolle des deutschen Imperialismus und sein Paktieren erst mit dem osmanischen Reich, später und bis heute mit der türkischen Republik bei der Unterdrückung der Völker der Region, insbesondere des kurdischen, wurde angegriffen. In dieser Geschichte und engen wirtschaftlichen Verflechtung sah Adnan auch die besondere Schärfe der Unterdrückung der Kurdinnen und Kurden und ihrer politischen

Organisationen in Deutschland.

Nach einer Pause mit leckerem kurdischen vegetarischem Essen stand dann die aktuelle politische Entwicklung im Mittelpunkt. Die Bemühungen um eine politische Lösung in der Türkei und in Syrien wurden erläutert und zugleich auf die notwendige Wachsamkeit hingewiesen. In einem kurzen Grußwort überbrachte Ernst Herbert herzliche Neujahrsgrüße der MLPD und versicherte weiterhin die unverbrüchliche Solidarität mit dem kurdischen Befreiungskampf. Das schließt die Forderung nach Freiheit für Öcalan

genauso ein wie die nach Aufhebung des PKK-Verbotes in Deutschland.

Angesichts der weltweiten faschistischen Tendenz und der Rechtsentwicklung auch in Deutschland forderte er auf, für eine breite Einheitsfront gegen Krieg, Faschismus und Umweltkatastrophe noch besser zusammenzuarbeiten. Insgesamt war der Empfang eine schöne Gelegenheit, bestehende Kontakte wieder zu beleben und neu zu knüpfen.