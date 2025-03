Noch zwei Wochen - Endspurt in der Spendenkampagne

Die Bochumer Rebellen berichten: Wir haben jetzt, zwei Wochen vor Ende der Spendenkampagne, nochmal ausgerechnet, wie viel wir noch brauchen, um unser Gruppenziel von 2.000 Euro zu erreichen. Dabei kam raus: 100 Euro in zwei Wochen. Die Kinder der Rotfüchse nahmen sich beim nächsten Rotfuchstreffen direkt die Spendendose und sammelten in einer halben Stunde 40 Euro, indem sie einfach Leute auf der Straße ansprachen. Das Gleiche haben sie nächste Woche nochmal vor und den Rest dürfen dann die Rebellen noch sammeln, sagten sie am Ende des Treffens.

Das zeigt: Einfach auf der Straße sammeln lohnt sich! Egal, was und wo ihr von REBELL und Rotfüchse die nächsten Tage unterwegs seid – schnappt euch die Spendendose und los geht’s! Unser aktueller Stand der Spendenkampagne liegt bei 17.400 Euro. Um unser Ziel von 20.000 Euro zu erreichen, fehlen also noch 2.600 Euro. Geben wir also alle noch mal richtig Gas. Viel Erfolg im Endspurt!