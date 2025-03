Große Demo zum Frauentag in Bremen

Leider war es auch diesmal so, dass keine Parteien an der Demo teilnehmen durften – egal welche Inhalte diese vertreten! Ich war und bin schon immer beides: frauenbewegt und Kommunistin. Ganz selten konnte ich beides in einer Gruppe sein. Inzwischen gibt es internationalistische Ansätze im Frauenverband Courage und bei der MLPD (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands). Aber die kann ja nicht bei dieser Demo auftreten, weil sie eine Partei ist. Diese antikommunistische Ausgrenzung ausgehend von der Demoleitung ist abzulehnen!

Viele auf der Demonstration waren sich einig, dass Kapitalismus und Patriarchat gestürzt werden müssen. Dazu gehören dazu auch die Genossinnen und Genossen, die nicht glauben, dass Kapitalismus und Patriarchat hinweggefegt werden, wenn das, was die Männer in diesem System bisher recht alleine getan haben, von Frauen getan wird! Und es ist auch nicht so, dass Frauen, nur weil sie Frauen sind, bessere Menschen sind! Mir ist ein linker Mann lieber als eine Faschistin!

Eine beeindruckende Demo!



So soll, so muss es weitergehen! Die nächste Demo ist dann die am 1. Mai.