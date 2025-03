Internationaler Frauentag

Rotfüchse: Rosenverkauf für "Gaza soll leben"

Die Rotfüchse aus Köln verkauften am Internationalen Frauentag Rosen für die Spendenkampagne „Gaza soll leben“ und ein neues Krankenhaus, welches so bald wie möglich in der zerstörten Stadt gebaut werden soll.

Korrespondenz aus Köln