Völklingen

Saarstahl: „Vom Rauber zum Räuber!“

„Vom Rauber zum Räuber!“ - so stand es auf einem Schild auf der Demo der Saarstahl-Beschäftigten in Völklingen. 4000 waren gekommen - doppelt so viel wie erwartet, nachdem Saarstahl Geschäftsführer Stefan Rauber, SPD, verkündet hatte, 90 Millionen sollen bis 2027 bei den Beschäftigten eingespart werden.

Von rt