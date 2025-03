Umweltkatastrophe

Sambia: Dammbruch in Kupfermine - Bach biologisch tot!

Am 18. Februar brach nach starken Regenfällen die Dammwand eines Rückhaltebeckens einer chinesischen Kupfermine in Sambia. Als Folge rauschten etwa 50 Millionen Liter säurehaltige Abfälle, ein gefährlicher Cocktail aus konzentrierter Säure, gelösten Feststoffen und Schwermetallen, darunter Kupfer, Kobalt und Mangan, in den nahegelegenen Mwambashi-Bach.

Von ffz