Subbotnik im April

Nach langer Pause könnt Ihr Euch nun auf den ersten Subbotnik im Jahr 2025 freuen! In Zeiten, in denen der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz schon mal gegen kritische und antifaschistische Organisationen wie die „Omas gegen Rechts“ feuert, ist ein Haus wie der Ferienpark Plauer See umso wichtiger. Wir helfen, dass es gut in die Saison starten kann!



Dazu ist natürlich ein ansehnliches Gelände als erster Gruß an die Gäste angesagt. Deshalb – wie immer zum Jahresbeginn – Arbeiten im Gelände. Außerdem putzen, reparieren und instandsetzen, u. a. das Klettergerüst vom Spielplatz und die Container beim Campingplatz. Am Sonntagvormittag werden wir den Zimmerwechsel unterstützen (putzen usw.) Wer kann, wird gebeten, einen Akkuschrauber mitzubringen. Gerne auch andere Werkzeuge/Geräte.



Euch erwartet ein wunderschöner Subbotnik … und ein kulturvoller Abend am Samstag!

Kosten

Reisekosten (Fahrkarte oder 0,25 Euro pro km) übernimmt der Ferienpark (mindestens ein voller Tag Teilnahme am Subbotnik). Für Unterkunft und Verpflegung fallen 12 Euro pro Tag an. Das deckt nicht die Kosten, die bei 29 Euro liegen, weshalb Spenden willkommen sind. Bettwäsche kostet einmalig 10 Euro Leihgebühr (verpflichtend in Hotel und Blockhütten). Feierabendgetränke gehen extra. Anreise am Freitagabend ist möglich und sinnvoll.



Bitte meldet Euch umgehend an, damit das Haus planen kann! Nicht bis zum Anmeldeschluss warten! Je früher, desto besser!

Anmeldung beim Ferienpark oder der MLPD:

Ferienpark Plauer See, Insel Werder 6, 17214 Alt Schwerin, Telefon: 039932 82700, info@ferienpark-plauersee.de. Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, MLPD, Landesleitung Nord, Stresemannstraße 220, 22769 Hamburg, Telefon: 040 82298463, nord@mlpd.de



Anmeldeschluss: Sonntag, 30. März 20