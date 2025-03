In den nächsten Monaten sind am 4. April und 5. April, am 26. April, vom 29. bis 31. Mai und am 19. Juli Subbotniks im ABZ-Süd geplant, jeweils von 9 Uhr bis 16 Uhr mit Pausen.

An den mehrtägigen Subbotniks kann man auch teilnehmen, wenn man nicht über den gesamten Zeitraum Zeit hat.

Bei den anstehenden Subbotniks geht es hauptsächlich:





um den Einbau des neuen Hoftors,

den Abriss der alten Garage und

den Aufbau eines neuen Lagerraums,

die Installation einer Videoüberwachung,

sowie verschiedene Elektrik- und Malerarbeiten.

Immer willkommen ist auch die Unterstützung in der Küche, beim Kochen oder Spülen an diesen Tagen.



Anmeldungen bitte an Arbeiterbildungszentrum Süd; Tel.: 0711-3360703