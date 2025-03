Thaton: 700 Menschen protestieren gegen Goldabbau

Im thailändischen Thaton an der Grenze zu Myanmar protestierten am 14. März rund 700 Menschen am Kok River gegen den Goldabbau in Myanmar, der das Wasser des Flusses vergiftet. Die Ursache: Im benachbarten östlichen Shan State in Myanmar sind seit 2023 vier chinesische Firmen im Goldabbau zugange. Neben der Vergiftung des Wassers durch Cyanide kommt es auch zu Entwaldung und organisierten Waldbränden. Die Menschen und die Umwelt leiden in der Region bereits massiv unter der Zunahme von Überschwemmungen, wozu mehrere Staudammprojekte beitragen.