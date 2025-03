Weitere Angriffe auf Gaza - In Israel demonstrieren Tausende gegen Netanjahu

Unter den Angehörigen der israelsichen Geiseln, die von der Hamas festgehalten werden, schwindet die Hoffnung, dass sie sie lebend wiedersehen. Tausende von Menschen haben gestern an einem Marsch in Richtung Jerusalem als Protest gegen die Netanjahu-Regierung teilgenommen. Auch in Deutschland gab es gestern Demonstrationen des Protests gegen den Bruch der Waffenruhe durch Israel und der Solidarität mit dem palästinensischen Volk, weitere sind angekündigt.

Netanjahu hat eine fortschreitende Steigerung der massiven Angriffe im Gazastreifen angekündigt. Offensichtlich greift das israelische Militär auch Ziele in Syrien an.

Die Waffenruhe muss umgehend wieder in Kraft treten! Stoppt Netanjahu! Gaza muss leben!

Rote Fahne News wird morgen weiter berichten.

Im Webinar der United Front war der Genozid an den Palästinensern und die Solidarität mit dem palästinensischen Volk ein Themenschwerpunkt. In der Webinar-Reportage auf der Startseite von Rote Fahne News sind die Webinar-Beiträge zu dem Thema zu finden sowie ein Video zum Solidaritätspakt zwischen der revolutionären Weltorganisation ICOR und der Al Awda Health Community Association.

Gaza soll leben!

Spendenkonto: Solidarität International

IBAN: DE 86 5019 0000 6100 8005 84

Stichwort: Gaza soll leben