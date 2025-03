Leserbrief

Witten: Protestkundgebung am Tag X der WAZ keine Zeile wert?

Romeo Frey hatte in Witten am Vorabend des Bundestagsbeschlusses eine Protestkundgebung gegen das Milliarden-Schuldenpaket angemeldet. In einem Leserbrief an die Regionalredaktion Witten der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) kritisiert er, dass die Zeitung die Ankündigung nicht veröffentlichte.