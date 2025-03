„Wupperschatten“, ein antifaschistisches Geschichtsdokument mit Unterhaltungswert, gefällt mir sehr und ich möchte ihn weiterempfehlen, besonders auch jungen Menschen. Die Geschichte des Kriminalromans spielt in Solingen, pendelt zwischen den Ermittlungen zu einem Leichenfund 2014 und den 1930ern, der Zeit des Hitler-Faschismus, hin und her. Kann sich einer vorstellen, wie die Brutalität der faschistischen SA-Schergen sich auf das Leben der Scherenschleifer, die in Solingen in Kotten an der Wupper arbeiteten, und ihre Familien auswirkte? Wie sich Kinder fühlen, wenn ihre Brüder und Väter plötzlich verschwinden und sie nicht wissen, ob sie noch leben? Und wie es ist, hineingezogen zu werden, weil die eigene Familie mit der KPD verbunden ist, und die beste Freundin aus einer NSDAP-nahen Familie stammt?



Der Krimi ist sehr lebendig geschrieben, weil er die Menschen der Gegend in ihrer ganz besonderen Art und mit Humor schildert und beleuchtet, wie es damals tatsächlich war. Das Buch ist gestützt auf richtig gute Recherchen in den Archiven, auch den kommunistischen, was es nur selten gibt. Manchmal muss man aber deshalb die Gehirnzellen anstrengen, weil in der Zeit oft Solinger Platt gesprochen wurde. Die Übersetzungen stehen aber an jedem Kapitelende.



Ich bin auf den Krimi aufmerksam geworden, weil am 27. April 2024 auf Rote Fahne-News ein von Christoph Gärtner, Leiter des Willi-Dickhut-Museums, geführtes Interview mit der Autorin Lilian Muscutt gab. Darin äußert sie: „Alle Menschen, die sich gegen den NS-Terror auflehnten, verdienen höchsten Respekt und Anerkennung - unabhängig von Religion, Geschlecht oder politischer Haltung.“

Diese Anerkennung und der Respekt werden in ihrem Roman sehr deutlich.

Hier kann das Interview gelesen werden



Muscutt, Wupperschatten

Taschenbuch

388 Seiten

Preis: 16,99 €

ISBN: 978-3-384-16776-7

Zu bestellen unter

www.people-to-people.de

bestellung@people-to-people.de

Tel.: 0201 25915

oder erhältlich im

Ladengeschäft People to People

Hauptstr. 40

45879 Gelsenkirchen