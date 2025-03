AfD-Klante erklärt Elon Musk zum „Freiheitskämpfer“!

Ein Vorgang in der letzten Sitzung des Bildungsausschusses empört mich besonders: Auf der Tagesordnung stand ein Bericht über „Demokratieprojekte an Schulen“, die dort auch außerhalb des Unterrichts organisiert werden.



Dr. Dirk Klante, als Vertreter der AfD im Ausschuss, ereiferte sich über die angebliche „linksideologische“ Sinnlosigkeit solcher Projekte. So sollen dort unter anderem Schülerinnen und Schüler über Verschwörungstheorien aufgeklärt werden. Dazu Klante: „Alles, was beispielsweise in Bezug auf Corona von der AfD und der Querdenkerbewegung über die Herkunft des Virus, die Schädlichkeit der Impfung usw. als Verschwörungstheorie verleumdet wurde, erweist sich jetzt als reine Wahrheit … .“



Ich erklärte dagegen meinen Respekt für das Engagement an den Schulen mit solchen Projekten und führte aus: „Gerade angesichts einer akuten Gefahr des Faschismus auch hier in Deutschland ist es extrem wichtig, bei der Aufklärung der Jugend klare Kante zu zeigen. Diese Gefahr wird aus den USA mit einem faschistischen Präsidenten Trump und seinem Vordenker Elon Musk befeuert und hat in Deutschland einen Namen: die AfD!“



Klante brüllt in einem Zwischenruf: „Für mich ist Elon Musk ein Freiheitskämpfer!“ Vielen im Ausschuss verschlägt das die Sprache - aber Schweigen ist fehl am Platz.



Der skrupellose Multimilliardär Elon Musk kämpft tatsächlich für die Freiheit der Superreichen, dafür, die Ausplünderung von Mensch und Natur hemmungslos zu steigern, so wie er es in seinen Tesla-Werken tut. Er kämpft für die Freiheit, Migrantinnen und Migranten in Militärmaschinen in Fesseln nach Kolumbien, Brasilien, El Salvador oder das berüchtigte Guantánamo auf Kuba zu verschleppen. Er kämpft für die Freiheit, Trump-Kritiker zum Freiwild für faschistische Schlägerbanden zu machen, Ministerien wie das Bildungsministerium aufzulösen, die dort Beschäftigten auf die Straße zu setzen, Frauenrechte mit Füßen zu treten, sämtliche bürgerlichen Rechte und Freiheiten zu zerschlagen etc.



Ein Dirk Klante, der solcherlei Freiheiten bejubelt, arbeitet in Gelsenkirchen als Lehrer. Das dringlich notwendige Verbot der AfD würde zumindest solchen Demagogen das Leben schwerer machen.