Aufrüsten, weil Putin nur die Sprache der Stärke versteht

Die Logik dahinter: NATO und EU sollen nur deshalb massiv aufrüsten, um sich gegen Russland verteidigen zu können.

Dazu einige Gegenfragen:

Nach dieser Logik hätte es nie einen Angriff Russlands auf die Ukraine gegeben, denn die NATO ist viel stärker als Russland: Die NATO-Staaten investieren zehnmal mehr in ihre Verteidigung als Russland – 1,19 Billionen US-Dollar im Vergleich zu 127 Milliarden US-Dollar. Wie viel größer muss die Schere werden, bis Ehles Logik aufgeht?



Könnte Putin nicht gleichermaßen argumentieren, als EU und NATO "immer weiter machten" mit ihrer Osterweiterung?



Admiral Ehle propagiert auch, sich "von den Amerikanern weitgehend unabhängig" zu machen: "Europa müsse wieder die Sprache der Macht lernen." Also handelt es sich nicht nur um die Personalie Putin, sondern auch um die Machtinteressen der USA und die eigenständigen Machtinteressen der EU-Imperialisten.



Der Admiral fordert auch, dass Europa eine eigene Nuklearstrategie bräuchte. Doch ginge es nur um die Verteidigung, müssten aus seiner Sicht die französischen Atomwaffen und die in Europa stationierten US-Atomwaffen reichen. Ehles eigene EU-Atomwaffen machen nur Sinn, wenn sie unter eigener Regie zum Angriff eingesetzt werden können.



Wenn es Ehle nur um die Abwehr von Putin geht, warum spricht er dann von einem militärischen Hauptquartier der EU für "Fälle, in denen die Europäische Union dort eingesetzt wird, wo die NATO nicht eingesetzt werden will oder kann?" "Beispielsweise in Afrika." Afrika? Weit weg von der NATO-Ostflanke! Hier geht es um den Kampf um die Vorherrschaft auf dem so reichen afrikanischen Kontinent. Das ist keine Verteidigung, das ist Angriff.



NATO und EU rüsten nicht auf, um sich passiv zu verteidigen, sondern um aktiv anzugreifen. Das ist Weltkriegsvorbereitung, die jeder friedliebende Mensch ablehnen muss.