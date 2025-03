Belgrad: Protest gegen Bauprojekt des Trump-Clan

Der Dokumentarfilm "No Other Land" wurde am 2. März mit dem Oscar als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet, bei der Berlinale 2024 wurde er in dieser Gattung ebenfalls preisgekrönt. Der Film zeigt, wie sich die palästinensische Bevölkerung eines Dorfs im Westjordanland mutig und in großem Zusammenhalt gegen die brutale Vertreibung zugunsten zionistischer Siedlerpolitik wehrt. Die beiden Filmemacher Basel Adra und Yuval Abraham, letzterer ein israelischer Regisseur, nutzten ihre Dankesreden auf großer Bühnre, um die faschistoide israelische Siedlerbewegung anzuprangern. Jetzt bekam ihr Co-Regisseur Hamdan Ballal die perfide Rache der Siedler und des israelischen Militärapparats zu spüren. Siedler gingen mit Schlagstöcken und Steinen auf Ballal und andere Aktivisten los, sie verletzten Ballal am Kopf. Adra und Abraham berichten, dass Ballal aus dem Krankenwagen heraus von israelischen Soldaten festgenommen worden sei. Israel hat 13 neue Siedlungen im Westjordanland errichtet.

Rote Fahne News berichtete mehrfach über den Film und den Widerstand in dem palästinensischen Dorf, u.a. hier: "No Other Land"