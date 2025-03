Das Hin und Her mit der Spaltung in Beschäftigte erster, zweiter und dritter Klasse

Die Entlassung Hunderter Kollegen mit Zeitvertrag und die daraus entstandene Arbeitshetze löste großen Unmut in der Belegschaft aus. Die Geschäftsleitung wollte dann frech mit der Einstellung von Leiharbeitern gegensteuern.



Dagegen stemmte sich auch der Betriebsrat erfolgreich. Eine Reihe Zeitarbeiter wurde für die Zeit von Januar bis März 2025 wieder eingestellt – „mit Aussicht auf Verlängerung bis Juni“. So hält man die Menschen erpresserisch bei der Stange, die dringend auf einen Job angewiesen sind. Aber wie sieht es mit der Bezahlung aus?



Statt ERA 4 bekommen die Kollegen wieder den Anfangslohn ERA 3. Und keinerlei Extras. Heuern und Feuern à la Trump und AfD – ist das die Zukunft von uns Arbeitern?!

Bei dem ganzen Hin und Her wird aber vor allem deutlich: Alles kriegt die Chefetage nicht so einfach durch. Eine Ermutigung an die Belegschaft und ihre gewählten Vertreter, breit und entschlossen jede Spaltung in der Belegschaft zu bekämpfen.