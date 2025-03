Den Haag: Kampf dem Rassismus und Faschismus

Mehr als 100.000 Menschen gingen am Samstag in Tel Aviv, Jerusalem und Haifa auf die Straßen, um gegen Netanjahus Krieg in Gaza zu protestieren. Laut Umfragen ist die Mehrheit der Israelis mit der Wiederaufnahme der Kämpfe in Gaza nicht einverstanden. Zur Demonstration aufgerufen hatte die Gruppe der Geiselangehörigen. Die Proteste richteten sich auch gegen die Absetzung von Ronen Bar als Chef des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet. Bar war einer der führenden Verhandler Israels im Tauziehen um den nunmehr geplatzten Geisel-Deal gewesen, bevor Netanjahu ihn durch einen loyalen Parteifreund ersetzte. Auch immer mehr Reservisten erscheinen nicht zum Dienst an der Waffe. Die Quote der Reservesoldaten, die der Aufforderung zum Frontdienst nachkommen, liegt laut einem Bericht des Senders KAN B nur noch bei fünfzig Prozent. Derweil hat in Gaza die Zahl der Getöteten die Zahl 50.000 überschritten.