Rote Ruhrarmee

Duisburg-Walsum: Traditionelles Märzgedenken 2025

Auch in diesem Jahr, am Freitag, 11. April, findet in Alt-Walsum die Ehrung und das Gedenken der Märzkämpfer gegen den faschistischen Kapp-Putsch 1920 und der verschleppten Zwangsarbeiter, die von 1942 bis 1945 unter der Nazi-Diktatur in Walsum gestorben sind, statt. Der folgende Aufruf stammt von Mitgliedern von Kumpel für AUF-Niederrhein und der Walsumer Initiative „Erinnern gegen rechts“: