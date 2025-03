Philippinen

Duterte nach internationalem Haftbefehl verhaftet!

Am Dienstag verhafteten die philippinischen Behörden den ehemaligen Präsidenten Rodrigo Duterte am Flughafen in Manila, als er von einer Reise aus Hongkong zurück kehrte. Grund war ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofes (ICC) in Den Haag, der ebenfalls am Dienstag in den Philippinen eingetroffen war, so der heutige Präsident Ferdinand Marcos.

